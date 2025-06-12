Правительство утвердило требования к цифровым кошелькам — Finance.ua

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Правительство утвердило требования к цифровым кошелькам

Финтех и Карты
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Правительство утвердило требования к цифровым кошелькам
Правительство утвердило требования к цифровым кошелькам
Кабинет Министров утвердил постановление, разрешающее внедрение цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Это еще один шаг к интеграции в единое цифровое пространство с Европейским Союзом.
Об этом сообщает Правительственный портал.

Что такое цифровой кошелек

Цифровой кошелек — это приложение, в котором можно хранить документы, личные данные, электронную подпись и пользоваться всем этим онлайн.
Через цифровой кошелек можно будет подтверждать личность, открывать банковские счета, регистрировать SIM-карты, получать государственные услуги и использовать электронные рецепты. Причем не только в Украине, но и в странах ЕС.

Требования к цифровым кошелькам

Постановление правительства устанавливает требования к цифровым кошелькам — как украинским, так и европейским. Все должно соответствовать стандартам eIDAS 2.0: это означает высокий уровень безопасности, защиту персональных данных и взаимное признание электронной идентификации между странами.

Следующие этапы

Это уже второй шаг в создании цифрового кошелька по европейской модели. Впереди — техническая интеграция, тестирование системы и полноценный запуск.
В будущем украинцы смогут пользоваться приложением «Дія» в Евросоюзе, а граждане ЕС — своими цифровыми кошельками в Украине.
В феврале этого года Украина успешно провела тестирование Европейского кошелька цифровой идентификации (EU Digital Identity Wallet), запуск которого запланирован до конца 2026 года. Благодаря EU Digital Identity Wallet украинцы смогут пользоваться цифровыми документами за границей вместо бумажных копий или пластиковых карт, а граждане ЕС — в нашей стране.
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«Кошельки цифровой идентификации ЕС являются ответом Европейского Союза на вызовы цифровой идентификации. В ближайшие несколько лет каждое государство-член ЕС предложит собственное приложение-кошелек, созданное по одинаковым спецификациям, для всех граждан, жителей и компаний», — заявляли ранее в Европейской комиссии.
Исследования компании Visa свидетельствуют, что три четверти всех опрошенных и 80% украинцев преимущественно или полностью доверяют цифровым платежам. Цифровые платежи стали нормой для украинских потребителей. 95% украинских потребителей используют цифровые методы оплаты.
По материалам:
Finance.ua
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