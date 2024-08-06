Правительство упростило регистрацию транспорта, ввозимого в Украину как гуммопомощь — Finance.ua

Правительство упростило регистрацию транспорта, ввозимого в Украину как гуммопомощь Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Кабинет Министров урегулировал вопросы регистрации и учета транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины по упрощенной процедуре в условиях военного положения.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения внесены в правительственные постановления № 1388 от 7 сентября 1998 года и № 584 от 10 мая 2022 года.

Читайте также МИД Австрии выделил 10 млн евро на гумпомощь украинцам

Согласно изменениям, документом, подтверждающим право собственности на транспортное средство, является право на перечень товаров, определяемых гуманитарной помощью. Также определен перечень документов, которые подаются для государственной регистрации или государственного учета транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных по упрощенной процедуре.

Кроме того, предусмотрена возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для транспортных средств, признанных гуманитарной помощью и ввезенных по упрощенной процедуре, которые состоят на временном государственном учете.

При этом становится обязательным указание в регистрационных документах запрета на отчуждение транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Кабинет Министров определил ввозимые в Украину транспортные средства по декларативному принципу как гуманитарная помощь. В частности, к таким транспортным средствам отнесены легковые автомобили с объемом двигателя не более 2000 куб. см, а также легковые автомобили с объемом двигателя не более 4200 куб. см для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.