Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — Finance.ua

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии на финансирование других проектов.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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«В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Теперь громады смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему Dream», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры останутся приоритетными направлениями финансирования на средства Фонда.

Финансирование переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств.

Справка Finance.ua:

в 2023 году в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии было аккумулировано 61,8 млрд грн;

из них 25,1 млрд грн было направлено на 418 проектов и мероприятий местного и регионального восстановления;

основная часть проектов — по восстановлению социальной инфраструктуры и обустройству укрытий.

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Укрінформ По материалам:

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