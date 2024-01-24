Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — Finance.ua

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии на финансирование других проектов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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«В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Теперь громады смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему Dream», — говорится в сообщении.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры останутся приоритетными направлениями финансирования на средства Фонда.
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Финансирование переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств.
Справка Finance.ua:
- в 2023 году в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии было аккумулировано 61,8 млрд грн;
- из них 25,1 млрд грн было направлено на 418 проектов и мероприятий местного и регионального восстановления;
- основная часть проектов — по восстановлению социальной инфраструктуры и обустройству укрытий.
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