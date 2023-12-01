Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, вырученные средства пойдут на ликвидацию последствий войны — Минэкономики — Finance.ua
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Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, вырученные средства пойдут на ликвидацию последствий войны — Минэкономики

Казна и Политика
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Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, вырученные средства пойдут на ликвидацию последствий войны — Минэкономики
Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, вырученные средства пойдут на ликвидацию последствий войны — Минэкономики
Имущество, которое находится под санкциями Украины, будут продавать на онлайн-аукционах в системе Прозорро. Продажи, а вырученные средства будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщили в министерстве экономики.
«В конце ноября 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил Порядок управления санкционным имуществом. Теперь такие активы будут реализовываться через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи», — сказано в сообщении.
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Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро. Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продажи и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
«Уже приняты решения Кабинета министров по реализации в системе Прозорро. Продажи арестованных активов в управлении АРМА, а также конфискованных российских активов. ФГИ реализует государственное имущество на онлайн-аукционах в системе Прозорро. Продажи уже более пяти с половиной лет и за это время в госбюджет поступило почти 12 млрд гривен. Реализация санкционного имущества через Прозорро. Продажи позволит так же прозрачно и конкурентно управлять им в пользу государства», — отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.
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Участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут участвовать в них, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе Прозорро. Продажи площадок, актуальный перечень которых всегда доступен по ссылке. Вся информация по онлайн-аукционам по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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