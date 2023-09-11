Громады получат почти полмиллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — Мининфраструктуры
Кабинет Министров Украины принял решение распределить субвенцию из государственного бюджета в объеме почти полмиллиарда гривен.
Об этом сообщили в Минсоцполитике.
Денежные средства будут выделены из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Они отправятся на проекты в Донецкой, Сумской, Харьковской и Ровенской областях.
В Харьковской области планируется восстановить 17 поврежденных объектов — будет проведен капитальный ремонт в 16 многоквартирных жилых домах и восстановлена система водоснабжения.
В Доброполье Донецкой области будет реализован проект капитального ремонта сооружения гражданской защиты в дошкольном учебном заведении.
100 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на строительство нового лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц в г. Клевань Ровенской области.
Еще 200 миллионов гривен поступят в город Сумы для реконструкции объекта водоотведения, который важен для общины.
Справочно
Приоритетизация проектов, на которые выделяются средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, рассчитывается по формуле, которая включает в себя, в частности:
- показатель уровня потребностей;
- охват (количество населения, потребности которого удовлетворяет проект);
- показатель неотложности потребности;
- показатель дополнительного воздействия (энергоэффективность, повышение качества окружающей среды, инклюзивность, создание новых рабочих мест
и т. п.)
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