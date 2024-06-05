Правительство упростило импорт некоторых товаров для изготовления спецтранспорта украинскими предприятиями — Finance.ua
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Правительство упростило импорт некоторых товаров для изготовления спецтранспорта украинскими предприятиями

Казна и Политика
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Кабинет Министров исключил из перечня товаров, пребывание которых в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины запрещается, и из перечня товаров, которые не могут быть допущены к переработке для свободного обращения в стране, новые легковые и грузовые автомобили и кузова к транспортным средствам, которые ввозятся предприятиями автопрома для модернизации, переоборудования или производства транспортных средств.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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Изменения внесены в постановление Кабмина № 295 от 27 марта 2013 года «О некоторых вопросах пребывания товаров в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины, ограничениях и запретах относительно помещения отдельных товаров в указанный таможенный режим и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины».
«Исключены, согласно обращению Федерации работодателей Украины, из перечня товаров, помещение которых в таможенный режим переработки на таможенной территории Украины запрещается, и из перечня товаров, которые не могут быть допущены к переработке для свободного обращения на таможенной территории Украины, новые транспортные средства, которые классифицируются в товарных позициях 8703, 8704 согласно УКТВЭД и кузова для моторных транспортных средств», — отмечается в сообщении.
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Как отмечается в пресс-релизе Минэкономики, правительство разрешило ввоз в таможенном режиме этих видов ТС для дальнейшего изготовления спецтранспорта на украинских предприятиях.
В частности, речь идет об изготовлении ТС специального назначения для использования в Украине подразделениями Нацполиции, медиками, ГСЧС, правоохранительными органами и военными формированиями. Также предполагается дальнейший экспорт такого спецтранспорта в страны ЕС.
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«Поддержка украинского производителя, в частности, упрощение импорта товаров для последующей переработки и изготовления продукции с добавленной стоимостью — в приоритете правительства. (…) На сегодняшнем заседании правительство отменило пошлины для группы товаров, которые будут идти на производство спецтранспорта для поддержки работы национальных служб спецназначения», — цитируется в пресс-релизе заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Кроме того, отмечает Минэкономики, решение правительства будет способствовать увеличению производства транспортных средств на имеющихся мощностях отечественных предприятий, сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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