В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд — Finance.ua

В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд Сегодня 03:46 — Казна и Политика

В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд

В январе-марте 2024 года импорт товаров превысил экспорт на 5 914,3 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В январе-марте 2024 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 557,9 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2023 года (в январе-марте 2023 года отрицательное сальдо составило 5 356,4 млн долларов).

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Экспорт товаров в январе-марте 2024 года составил 10 060,9 млн долларов, при этом он уменьшился на 2,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года.

Импорт товаров в январе-марте 2024 года составил 15 975,2 млн долларов, увеличившись на 1,7%.

Напомним, в январе-феврале 2024 года импорт товаров превысил экспорт на 3 226,7 млн долларов. В 2023 году импорт товаров превысил экспорт на 27 376,2 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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