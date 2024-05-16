В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд — Finance.ua
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В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд

Казна и Политика
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В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд
В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд
В январе-марте 2024 года импорт товаров превысил экспорт на 5 914,3 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В январе-марте 2024 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 557,9 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2023 года (в январе-марте 2023 года отрицательное сальдо составило 5 356,4 млн долларов).
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Экспорт товаров в январе-марте 2024 года составил 10 060,9 млн долларов, при этом он уменьшился на 2,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года.
Импорт товаров в январе-марте 2024 года составил 15 975,2 млн долларов, увеличившись на 1,7%.
В 1-м квартале импорт превысил экспорт на $5,9 млрд
Напомним, в январе-феврале 2024 года импорт товаров превысил экспорт на 3 226,7 млн долларов. В 2023 году импорт товаров превысил экспорт на 27 376,2 млн долларов.
По материалам:
Українські Новини
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