Правительство упорядочило условия труда иностранных специалистов — Finance.ua

Правительство упорядочило условия труда иностранных специалистов Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Правительство упорядочило условия труда иностранных специалистов

Кабинет Министров упорядочил условия труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине, утвердив образцы документов, необходимых для получения или продления срока соответствующих разрешений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что этим решением урегулируются и приводятся в соответствие с требованиями действующего законодательства нормы применения труда гиг-специалистов из числа иностранцев и лиц без гражданства по гиг-контрактам.

«Учитывая, что развитие IT — один из наших приоритетов, для обеспечения постоянных условий, способствующих развитию отрасли, был принят закон „О стимулировании развития цифровой экономики“. Он гарантирует стабильность правового режима Дія.City в течение 25 лет. Правительство урегулировало правовую коллизию, разрешив резидентам Дія.City получать работы или услуги гиг-специалистов из числа иностранцев и лиц без гражданства по гиг-контрактам без получения разрешения», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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Напомним, по предварительным данным, отрасль IT, несмотря на полномасштабную войну, демонстрировала в прошлом году рост. По предварительным оценкам НБУ, объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг за февраль-ноябрь 2022 года вырос на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 7,3% и составил 6,8 млрд долларов США.

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