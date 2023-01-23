Освобождаются ли от уплаты ЕСВ предприниматели, которые трудоустроены у резидента Дія.City — Finance.ua
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Освобождаются ли от уплаты ЕСВ предприниматели, которые трудоустроены у резидента Дія.City

Личные финансы
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Освобождаются ли от уплаты ЕСВ предприниматели, которые трудоустроены у резидента Дія.City
Освобождаются ли от уплаты ЕСВ предприниматели, которые трудоустроены у резидента Дія.City
В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области объяснили, как быть с ЕСВ для самозанятых лиц, заключивших контракт с резидентом Дія.City.
Отмечается, что ФЛП, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения; лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, которые имеют основное место работы или заключили гиг-контракт с резидентом Дія.City, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем (резидентом Дія.City) уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.
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Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы отчетного периода, за которые работодателем (резидентом Дія.City) уплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса.
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Самостоятельно определенная такими лицами база начисления не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, установленную Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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