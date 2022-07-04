Кто может зарегистрироваться резидентом Дія.City: основные требования — Finance.ua

Кто может зарегистрироваться резидентом Дія.City: основные требования Сегодня 09:01 — Личные финансы

Кто может зарегистрироваться резидентом Дія.City: основные требования

Законом № 1946 введен ряд мер по стимулированию развития ІТ-индустрии, в частности, специальный режим налогообложения резидентов Дія.City — ІТ-компаний, отвечающих предусмотренным Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» требованиям.

В соответствии с Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», резидентом Дія.City может быть юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины в установленном законодательством порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое отвечает всем следующим требованиям:

осуществляет один или несколько видов деятельности, определенных частью четвертой этой статьи, что указано в его уставе и/или сведениях о нем, содержащихся в Едином государственном реестре;

размер среднего месячного вознаграждения привлеченным работникам и гиг-специалистам, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором получен статус резидента Дія.Сіті, каждый календарный месяц составляет не менее эквивалента 1200 евро по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины по состоянию на первое число соответствующего календарного месяца;



среднесписочная численность работников и гиг-специалистов юридического лица (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца, начиная со следующего за календарным месяцем, в котором юридическим лицом получен статус резидента Дія.Сіті, составляет не менее девяти человек;

сумма квалифицированного дохода юридического лица, полученного за первые три календарных месяца, следующие за календарным месяцем, в котором юридическим лицом получен статус резидента Дія.Сіті, составляет не менее 90 процентов суммы его общего дохода за такой период, а сумма квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дія.Сіті, составляет не менее 90 процентов суммы общего дохода юридического лица за тот же период (при наличии общего дохода).



перейти на налогообложение как резидент Дія.Сіті, следует подать соответствующее заявление по своему налоговому адресу средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Детальнее об этом мы Если хотите, следует подать соответствующее заявление по своему налоговому адресу средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Детальнее об этом мы рассказывали здесь.

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