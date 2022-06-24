Резиденты Дія.Сіті за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривен — Finance.ua

Резиденты Дія.Сіті за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривен Сегодня 10:31 — Казна и Политика

Резиденты Дія.Сіті за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривен

ІТ-компании, ставшие резидентами специального режима Дія.Сіті, за февраль-апрель уплатили в бюджет 1,3 млрд грн налогов.

Об этом рассказал вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на данный момент к Дія.Сіті присоединились уже 262 компании.

«Мы адаптировали проект под новые реалии, чтобы простимулировать новые направления и дать еще большему числу компаний возможность пользоваться стимулами Дія.City. Теперь к пространству могут присоединиться компании, основное направление работы которых — хостинг и облачные датацентры, продукты для оборонной, промышленной и бытовой сфер, а также международные карточные платежные системы», — подчеркнул Федоров.

Так, по новым видам деятельности к Дія.Сіті уже присоединились 13 компаний, в том числе Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn и другие.

«По подсчетам, только в феврале-апреле поступления в украинский бюджет от резидентов Дія.City составляли 1,3 млрд грн. Из них — более 57 млн грн военного сбора. Это важный вклад в нашу общую победу», — добавил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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