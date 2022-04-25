Как подается заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City - налогоплательщика на особых условиях — Finance.ua
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Как подается заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City - налогоплательщика на особых условиях

Сегодня 20:05Личные финансы
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Как подается заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City - налогоплательщика на особых условияхКак подается заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City - налогоплательщика на особых условиях
Заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City — плательщика налога на особых условиях подается юридическим лицом по своему налоговому адресу средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».
Об этом сообщает Главное управление ГНС Волынской области.
Резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях путем подачи соответствующего заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала.
Такой резидент Дія.City считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить переход на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях один раз в течение календарного года.
Для перехода на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях или отказа от такого налогообложения юридическое лицо подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу соответствующее заявление.
Заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City налогоплательщика на особых условиях подается средствами электронной связи в электронной форме.
Резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может принять решение о переходе на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях путем подачи соответствующего заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой резидент Дія.City считается плательщиком налога на особых условиях с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором в контролирующий орган подано соответствующее заявление. Резидент Дія.City, являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий на общих основаниях, может осуществить переход на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях один раз в течение календарного года.
Юридическое лицо, внесенное в реестр Дія.City, но не подавшее заявление о переходе на налогообложение как резидента Дія.City — налогоплательщика на особых условиях, считается резидентом Дія.City — налогоплательщиком на общих основаниях.
Для отказа от налогообложения как резидента Дія.City — плательщика налога на особых условиях резидент Дія.City не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового календарного года подает в контролирующий орган по своему налоговому адресу средствами электронной связи заявление в электронной форме с соблюдением требований Закона № 851 и Закона № 2155.

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По материалам: Finance.ua
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