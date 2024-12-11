Правительство Украины приняло постановление о российских товарах — Finance.ua

Правительство Украины приняло постановление о российских товарах 11.12.2024, 11:32 — Казна и Политика

Правительство Украины приняло постановление о российских товарах

Кабинет Министров продлил еще на один год одно из постановлений о российских товарах. Это решение 2015 года о пошлинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 декабря 2024 г. № 1397

Правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 г. № 1146 «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из российской федерации» до 31 декабря 2025 года.

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления по ограничению торговли с рф. Это произошло из-за того, что россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

В частности, Постановление № 1146 установило ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является рф.

Постановлением № 1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

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Оба документа продлеваются каждый год в декабре. Однако решение о продлении запрета импорта товаров пока не обнародовано.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 г. любая торговля с россией запрещена.

Исключением является транзит нефти и газа. Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

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