Правительство Украины приняло постановление о российских товарах — Finance.ua

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Правительство Украины приняло постановление о российских товарах

Казна и Политика
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Правительство Украины приняло постановление о российских товарах
Правительство Украины приняло постановление о российских товарах
Кабинет Министров продлил еще на один год одно из постановлений о российских товарах. Это решение 2015 года о пошлинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 декабря 2024 г. № 1397.
Правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 г. № 1146 «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из российской федерации» до 31 декабря 2025 года.
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В декабре 2015 года правительство приняло два постановления по ограничению торговли с рф. Это произошло из-за того, что россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.
В частности, Постановление № 1146 установило ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является рф.
Постановлением № 1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.
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Оба документа продлеваются каждый год в декабре. Однако решение о продлении запрета импорта товаров пока не обнародовано.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 г. любая торговля с россией запрещена.
Исключением является транзит нефти и газа. Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.
По материалам:
РБК-Україна
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