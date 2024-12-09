Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну — Finance.ua

Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну Сегодня 12:39

Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну

Военные расходы кремля на войну с Украиной уже превысили 200 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает Министерство обороны США.

Остин назвал эти цифры «потрясающей ценой», которую россия платит за свою агрессию.

Читайте также Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен

Глава Пентагона отметил важность противодействия кремлю и поддержки Украины. Он отметил успехи международной контактной группы Рамштайн, которая обеспечила Украине свыше 57 миллиардов долларов прямой помощи.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы почти на 80 миллиардов долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.