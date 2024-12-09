Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну — Finance.ua

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Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну

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Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну
Глава Пентагона назвал сумму, потраченную россией на войну
Военные расходы кремля на войну с Украиной уже превысили 200 миллиардов долларов.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает Министерство обороны США.
Остин назвал эти цифры «потрясающей ценой», которую россия платит за свою агрессию.
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Глава Пентагона отметил важность противодействия кремлю и поддержки Украины. Он отметил успехи международной контактной группы Рамштайн, которая обеспечила Украине свыше 57 миллиардов долларов прямой помощи.
Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы почти на 80 миллиардов долларов.
По материалам:
Корреспондент.net
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