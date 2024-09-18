Правительство Таиланда выплатит населению $4,4 миллиарда для стимулирования экономики — Finance.ua

Правительство Таиланда выплатит населению $4,4 миллиарда для стимулирования экономики Сегодня 19:15 — Мир

Правительство Таиланда выплатит населению $4,4 миллиарда для стимулирования экономики

Кабинет министров Таиланда одобрил план денежных выплат населению на общую сумму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд), которые должны помочь миллионам бедных и простимулировать вторую по величине экономику Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Bloomberg

В общей сложности средства выплатят 14,6 млн жителям страны, в том числе 12,4 млн держателей государственных социальных карт и 2,15 млн человек с ограниченными возможностями.

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Правительство начнет выплачивать по 10 тыс. батов с 25 сентября, заявил министр финансов Пичаи Чунхаваджира на брифинге после заседания правительства в Бангкоке 17 сентября.

По словам Пичаи, финансирование выплат будет осуществляться из дополнительного бюджета в размере 122 млрд батов и части годового бюджета на заканчивающийся в этом месяце финансовый год.

Эта мера является центральным элементом усилий нового премьер-министра Петонгтарн Чинават, направленным на возрождение экономики, которая росла в среднем на 2% в год за последнее десятилетие, что вдвое меньше, чем в соседней Индонезии. Согласно официальному заявлению, выплаты будут способствовать росту экономики на 35 базисных пунктов этого года.

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Предыдущий премьер Таиланда Сретта Тависин обещал выплаты около 45 млн взрослых тайцев посредством так называемой программы цифровых кошельков. Петонгтарн Чинават решила предоставить приоритет беднейшим слоям населения, отложив выплаты другим категориям на следующий год.

Укрінформ По материалам:

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