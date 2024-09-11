Fitch изменило прогноз роста мировой экономики — Finance.ua

Fitch изменило прогноз роста мировой экономики Сегодня 15:15 — Мир

Fitch изменило прогноз роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% из ожидаемых в июне 2,6%.

«Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и россии на этот год», — отметили в агентстве.

ВВП США, согласно новому прогнозу Fitch, увеличится в текущем году на 2,5%, а не на 2,1%, как предполагалось в июне.

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В 2025 году темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,5%, ожидают в Fitch. Эксперты агентства прогнозируют ослабление экономического подъема в Штатах на следующий год до 1,6%, отмечая ослабление «бюджетного импульса», а также вероятность постепенного замедления роста расходов и доходов потребителей.

«Цикл смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой наконец-то начнется, однако базовая ставка в следующем году будет оставаться на уровне, ограничивающем экономическую активность, в связи с чем влияние снижения ставки на экономический рост будет незначительным», — говорится в обзоре Fitch.

Экономика Китая, по прогнозу Fitch, увеличится на 4,8% в 2024 году. Агентство ожидает замедления темпов роста экономики КНР до 4,5% в 2025 году на фоне спада объемов экспорта.

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Fitch ожидает повышения ВВП еврозоны на 0,8% в текущем и на 1,5% в следующем году.

Ранее сообщалось, что 2 сентября 2024 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте на уровне SD/SD (выборочный дефолт).

Решение было принято после получения Украиной согласия необходимого большинства владельцев еврооблигаций по обмену облигаций на новые государственные ценные бумаги.

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«Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной, согласно нашим определениям рейтингов. Мы снизили рейтинги затронутых суверенных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных государственным агентством Укравтодор, с CC до D (дефолт)», — заявили в агентстве.

Реструктуризация предусматривает:

номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия сделки на 37%. Это сокращает объем украинского госдолга более чем на $8,5 млрд;

уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд до 2033 года (сокращение более чем на 75%);

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года.

НВ По материалам:

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