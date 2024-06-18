Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики — Finance.ua

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Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики

Мир
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Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики
Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидаемых в марте 2,4%.
Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора Китая, а также усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets, говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).
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Экономический рост в США замедляется, но слабо, отмечают в Fitch. Агентство сохранило неизменным прогноз повышения ВВП США в этом году — на уровне 2,1%.
Прогноз роста экономики еврозоны на этот год повышен до 0,8% с 0,6%, Китая — до 4,8% с 4,5%, emerging markets (без учета Китая) — до 3,7% с 3,2%.
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«Ожидаемый поворот к глобальному смягчению денежно-кредитной политики начал принимать форму. Европейский центральный банк недавно снизил ставки, а Федеральная резервная система и Банк Англии, как ожидается, сделают это в третьем квартале. Однако инфляция остается удивительно устойчивой, и мы считаем, что снижение ставок в следующие 12−18 месяцев будет более плавным, чем ожидалось ранее», — говорится в обзоре.
Fitch прогнозирует замедление темпов подъема мировой экономики в 2025 году до 2,4%, ожидая, что рост как в США, так и в еврозоне составит 1,5%. Темпы повышения ВВП Китая на следующий год замедлятся до 4,5%, прогнозирует агентство.
По материалам:
НВ
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