Правительство США рассматривает возможность расследования относительно интернет-розничных гигантов Shein и Temu — Finance.ua

Правительство США рассматривает возможность расследования относительно интернет-розничных гигантов Shein и Temu 06.09.2024, 00:37 — Технологии&Авто

Правительство США рассматривает возможность расследования относительно интернет-розничных гигантов Shein и Temu

Интернет-магазины, такие как Shein и Temu, известные своими дешевыми товарами, в частности детской одеждой, кухонными гаджетами и электроникой, могут стать объектом расследования правительства США.

Об этом сообщает Engadget.

Это произошло после того, как Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) обратила внимание на возможные риски безопасности продукции, продаваемой на этих платформах.

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Последние сообщения об опасных детских товарах, продаваемых на Shein и Temu, вызвали беспокойство в CPSC. К примеру, детские толстовки на шнурке на Shein были обозначены как риск удушения, а детские пижамы на Temu не соответствовали стандартам.

Комиссары CPSC Питер Фельдман и Дуглас Дзяк обнародовали заявление, в котором призвали оценить деятельность этих иностранных интернет-магазинов. Они отмечают необходимость изучения реальных затрат, которые эти компании снижают, чтобы предлагать свои товары по более низким ценам.

Представитель Shein заявил, что безопасность клиентов является их приоритетом и компания инвестирует миллионы долларов в усиление своих программ соответствия. Temu пока не комментировала ситуацию.

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CSPC не является первым правительственным органом, обратившим внимание на эти компании. В прошлом году американско-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности также выразила обеспокоенность по поводу китайских платформ быстрой моды, таких как Shein и Temu, в частности относительно безопасности продукции, нарушения авторских прав и торговых марок, а также использования принудительного труда.

Speka По материалам:

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