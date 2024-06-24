Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров

Казна и Политика
28
Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров
Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров
Кабинет Министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения по предельным срокам расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. А также рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения или с большим плечом доставки.
Об этом сообщает Министерство экономики.
«Поставки оружия для армии и развитие оборонно-промышленного комплекса — приоритет для Украины. Государство должно обеспечить производителям все условия для работы, расширение производственных мощностей и т. п. В частности, иметь возможность более гибко реагировать на потребности изготовителей. Мы предоставили возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
Читайте также
Также Нацбанку рекомендовали увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров.
Речь идет, в частности, о продукции машиностроения: станки, техника и т. д. Решение касается также позиций, экспорт которых усложнился из-за ограничений в работе портов. Например, продукции металлургии или агросектора.
Согласно решению правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:
  • станки для обработки разных материалов, в т. ч. лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т. д.
  • водоструйные режущие машины;
  • машины (включая прессы) для обработки металлов;
  • машины и аппараты для пайки или сварки;
  • шасси, кузова, прицепы и полуприцепы;
  • машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;
  • трубы и трубки;
  • электрические двигатели и генераторы;
  • шасси с установленными двигателями и т. п.
Читайте также
Кроме того, правительство рекомендует НБУ увеличить с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов на некоторые товары агропроизводства, в частности, пшеницу, рожь и т. п.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.