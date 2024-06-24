Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров — Finance.ua

Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров

Кабинет Министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения по предельным срокам расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. А также рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения или с большим плечом доставки.

Об этом сообщает Министерство экономики.

«Поставки оружия для армии и развитие оборонно-промышленного комплекса — приоритет для Украины. Государство должно обеспечить производителям все условия для работы, расширение производственных мощностей и т. п. В частности, иметь возможность более гибко реагировать на потребности изготовителей. Мы предоставили возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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Также Нацбанку рекомендовали увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров.

Речь идет, в частности, о продукции машиностроения: станки, техника и т. д. Решение касается также позиций, экспорт которых усложнился из-за ограничений в работе портов. Например, продукции металлургии или агросектора.

Согласно решению правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:

станки для обработки разных материалов, в т. ч. лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т. д.

лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры водоструйные режущие машины;

машины (включая прессы) для обработки металлов;

машины и аппараты для пайки или сварки;

шасси, кузова, прицепы и полуприцепы;

машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;

трубы и трубки;

электрические двигатели и генераторы;

шасси с установленными двигателями и т. п.

Кроме того, правительство рекомендует НБУ увеличить с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов на некоторые товары агропроизводства, в частности, пшеницу, рожь и т. п.

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