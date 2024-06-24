Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров — Finance.ua

Правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров
Кабинет Министров предоставил возможность Национальному банку устанавливать исключения по предельным срокам расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности. А также рекомендовал НБУ увеличить сроки расчетов по таким операциям в сфере машиностроения или с большим плечом доставки.
Об этом сообщает Министерство экономики.
«Поставки оружия для армии и развитие оборонно-промышленного комплекса — приоритет для Украины. Государство должно обеспечить производителям все условия для работы, расширение производственных мощностей
и т. п. В частности, иметь возможность более гибко реагировать на потребности изготовителей. Мы предоставили возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
Также Нацбанку рекомендовали увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров.
Речь идет, в частности, о продукции машиностроения: станки, техника
и т. д. Решение касается также позиций, экспорт которых усложнился из-за ограничений в работе портов. Например, продукции металлургии или агросектора.
Согласно решению правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:
- станки для обработки разных материалов,
в т. ч.лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т. д.
- водоструйные режущие машины;
- машины (включая прессы) для обработки металлов;
- машины и аппараты для пайки или сварки;
- шасси, кузова, прицепы и полуприцепы;
- машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;
- трубы и трубки;
- электрические двигатели и генераторы;
- шасси с установленными двигателями
и т. п.
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и т. п.
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