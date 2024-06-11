Украина с начала года экспортировала более 400 тысяч тонн сахара — Минагрополитики Сегодня 04:24 — Аграрный рынок

С начала 2024 года Украина экспортировала 421,8 тыс. тонн сахара, в частности, в страны ЕС — 301 тыс. тонн.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по развитию сахарной отрасли под председательством исполняющего обязанности министра агрополитики Тараса Высоцкого.

В совещании приняли участие заместитель министра экономики Тарас Качка и представители профильных ассоциаций.

На заседании также обсудили вопросы соблюдения условий Меморандума о взаимопонимании между Минагрополитики и «Укрсахаром» и выполнения правительственного постановления по установлению нулевой квоты на экспорт сахара в ЕС, которое заработало с 1 июня.

В целом, как отметили на совещании, с начала действия Меморандума (с сентября 2023 г.) было реализовано 665 тыс. тонн сахара.

В мае 2024 г. украинские предприниматели всего продали 158,5 тыс. тонн. Из них экспортировано 110,5 тыс. тонн, в том числе 72 тыс. тонн в страны ЕС.

На внутреннем рынке реализовано более 48 тыс. тонн в среднем по 24,6 грн за килограмм.

Справочно. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Национальная ассоциация сахарников Украины (Укрсахар) подписали Меморандум о взаимопонимании в ноябре 2023 года. Согласно документу, регулируются объемы экспорта сахара в размере 750 тыс. т на маркетинговый год на основе предыдущего баланса спроса и предложения в 2023/2024 маркетинговом году.

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