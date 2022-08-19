Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран — Finance.ua

Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран
Кабинет Министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Действие). Постановлением также утвержден список стран, которые смогут получать такие данные.
Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2022 г. № 910.
Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами Украины по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.
Персональные данные могут передаваться через средства Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных.
В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствам, входящим в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Список государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:
- Австралия;
- Азербайджанская Республика;
- Аргентинская Республика;
- Буркина-Фасо;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Греческая Республика;
- Грузия;
- Государство Израиль;
- Ирландия;
- Исламская Республика Мавритания;
- Итальянская Республика;
- Канада;
- Княжество Андорра;
- Княжество Лихтенштейн;
- Княжество Монако;
- Королевство Бельгия;
- Королевство Дания;
- Королевство Испания;
- Королевство Марокко;
- Королевство Норвегия;
- Королевство Таиланд;
- Королевство Швеция;
- Латвийская Республика;
- Литовская Республика;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Португальская Республика;
- Республика Австрия;
- Республика Албания;
- Республика Болгария;
- Республика Босния и Герцеговина;
- Республика Эстония;
- Республика Исландия;
- Республика Кабо-Верде;
- Республика Кипр;
- Республика Мальта;
- Республика Молдова;
- Республика Северная Македония;
- Республика Польша;
- Республика Сан-Марино;
- Республика Сенегал;
- Республика Словения;
- Республика Хорватия;
- Республика Черногория;
- Румыния;
- Словацкая Республика;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Соединенные Штаты Америки;
- Восточная Республика Уругвай;
- Тунисская Республика;
- Турецкая Республика;
- Венгрия;
- Федеративной Республики Германия;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Чешская Республика;
- Швейцарская Конфедерация;
Справка Finance.ua
- покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение «Дія»;
- в приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто;
- при оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».
Мстислав Баник: «Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире
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