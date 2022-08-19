Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран — Finance.ua
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Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран

Казна и Политика
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Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран
Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран
Кабинет Министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Действие). Постановлением также утвержден список стран, которые смогут получать такие данные.
Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2022 г. № 910.
Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами Украины по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.
Персональные данные могут передаваться через средства Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных.
В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствам, входящим в таможенные и военные союзы с такими государствами.
Список государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:
  • Австралия;
  • Азербайджанская Республика;
  • Аргентинская Республика;
  • Буркина-Фасо;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Греческая Республика;
  • Грузия;
  • Государство Израиль;
  • Ирландия;
  • Исламская Республика Мавритания;
  • Итальянская Республика;
  • Канада;
  • Княжество Андорра;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Княжество Монако;
  • Королевство Бельгия;
  • Королевство Дания;
  • Королевство Испания;
  • Королевство Марокко;
  • Королевство Норвегия;
  • Королевство Таиланд;
  • Королевство Швеция;
  • Латвийская Республика;
  • Литовская Республика;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Португальская Республика;
  • Республика Австрия;
  • Республика Албания;
  • Республика Болгария;
  • Республика Босния и Герцеговина;
  • Республика Эстония;
  • Республика Исландия;
  • Республика Кабо-Верде;
  • Республика Кипр;
  • Республика Мальта;
  • Республика Молдова;
  • Республика Северная Македония;
  • Республика Польша;
  • Республика Сан-Марино;
  • Республика Сенегал;
  • Республика Словения;
  • Республика Хорватия;
  • Республика Черногория;
  • Румыния;
  • Словацкая Республика;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Восточная Республика Уругвай;
  • Тунисская Республика;
  • Турецкая Республика;
  • Венгрия;
  • Федеративной Республики Германия;
  • Финляндская Республика;
  • Французская Республика;
  • Чешская Республика;
  • Швейцарская Конфедерация;

Справка Finance.ua

  • покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение «Дія»;
  • в приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто;
  • при оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».

Мстислав Баник: «Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
РБК-Україна
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