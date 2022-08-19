Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран — Finance.ua

Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей и утвердило перечень стран

Кабинет Министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Действие). Постановлением также утвержден список стран, которые смогут получать такие данные.

Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2022 г. № 910

Согласно документу, данные могут передаваться для возможности использования гражданами Украины по их желанию электронного отображения информации, содержащейся в документах, передачи электронных копий соответствующих документов, получения публичных услуг за пределами Украины.

Персональные данные могут передаваться через средства Единого государственного веб-портала электронных услуг иностранным субъектам отношений, связанных с персональными данными, государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных.

В то же время персональные данные не могут передаваться иностранным субъектам, зарегистрированным в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, государствам, входящим в таможенные и военные союзы с такими государствами.

Список государств, обеспечивающих надлежащую защиту персональных данных:

Австралия;

Азербайджанская Республика;

Аргентинская Республика;

Буркина-Фасо;

Великое Герцогство Люксембург;

Греческая Республика;

Грузия;

Государство Израиль;

Ирландия;

Исламская Республика Мавритания;

Итальянская Республика;

Канада;

Княжество Андорра;

Княжество Лихтенштейн;

Княжество Монако;

Королевство Бельгия;

Королевство Дания;

Королевство Испания;

Королевство Марокко;

Королевство Норвегия;

Королевство Таиланд;

Королевство Швеция;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Португальская Республика;

Республика Австрия;

Республика Албания;

Республика Болгария;

Республика Босния и Герцеговина;

Республика Эстония;

Республика Исландия;

Республика Кабо-Верде;

Республика Кипр;

Республика Мальта;

Республика Молдова;

Республика Северная Македония;

Республика Польша;

Республика Сан-Марино;

Республика Сенегал;

Республика Словения;

Республика Хорватия;

Республика Черногория;

Румыния;

Словацкая Республика;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Соединенные Штаты Америки;

Восточная Республика Уругвай;

Тунисская Республика;

Турецкая Республика;

Венгрия;

Федеративной Республики Германия;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Справка Finance.ua

покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение «Дія»;

в приложении государственных услуг «Дія» скоро начнется тестирование англоязычной версии документов и шеринга авто;

при оформлении жилищной субсидии или получении кредита или визы в другую страну необходима справка о доходах. Ее можно заказать в несколько кликов на портале «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.