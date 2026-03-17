0 800 307 555
Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными — детали

Казна и Политика
Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными — детали
Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными — детали
Кабмин расширяет критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в сообщении.
Какие изменения

Изменения подразумевают дополнение действующих критериев новой категорией предприятий.
Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих, а также закупке товаров оборонного назначения для их обслуживания.
«Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будут способствовать стабильному функционированию сектора обороны», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Что это дает

Ожидается, что принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, выполняющих важные оборонные задачи и поддерживающих деятельность Вооруженных Сил Украины.
Напомним, с 1 февраля вступили в силу новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны.
С 1 февраля 2026 года минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн. Именно такой уровень дохода является обязательным условием для всех работников критических предприятий и предприятий оборонной сферы. Раньше минимальная заработная плата для бронирования составляла 20 тыс. грн.
Изменения коснулись процедуры обновления бронирования. Если раньше повторно подать заявку после отказа можно было только через пять дней, то теперь это можно сделать сразу.
По материалам:
Finance.ua
КабминБронирование
