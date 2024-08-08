Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции

Кредит&Депозит
114
Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции
Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции
Кабмин утвердил изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.
Об этом говорится на сайте КМУ.
Раньше компенсация процентов предоставлялась одному физическому лицу на один кредитный договор и одну точку учета. Теперь компенсация процентов также предоставляется физическому лицу, которое принадлежит к членам семьи первой степени родства члена частного домохозяйства.
Читайте также
Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители и родители его мужа или жены, его муж или жена, дети как такого физического лица, так и его мужа или жены, в том числе усыновленные ими дети.
Напомним, 13 июня 2024 года вступило в силу постановление Кабинета Министров от 7 июня 2024 года № 673, которым определены условия, критерии и механизм предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии, путём удешевления стоимости кредитов.
Читайте также
Порядком предусмотрено, что государственная поддержка предоставляется с целью удешевления стоимости кредитов, привлеченных для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок, установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт, вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме и установками хранения энергии емкостью от 1 кВт-ч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.
Оказание государственной поддержки физическим лицам осуществляется Фондом развития предпринимательства.
Максимальная сумма кредита, предоставляемого физлицу, не превышает 480 тыс. гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.
Читайте также
Максимальный срок кредитования, на который может оказаться государственная поддержка физическим лицам, не превышает пяти лет.
Согласно документу, для получения государственной поддержки физическое лицо должно быть гражданином Украины или гражданином другого государства или лицом без гражданства, проживающим на территории Украины на законных основаниях, и налоговым резидентом Украины.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.