Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции — Finance.ua

Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции Сегодня 10:45 — Кредит&Депозит

Правительство расширило список лиц, кому будут предоставлять беспроцентные кредиты на солнечные станции

Кабмин утвердил изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Об этом говорится на сайте КМУ.

Раньше компенсация процентов предоставлялась одному физическому лицу на один кредитный договор и одну точку учета. Теперь компенсация процентов также предоставляется физическому лицу, которое принадлежит к членам семьи первой степени родства члена частного домохозяйства.

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Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители и родители его мужа или жены, его муж или жена, дети как такого физического лица, так и его мужа или жены, в том числе усыновленные ими дети.

Напомним, 13 июня 2024 года вступило в силу постановление Кабинета Министров от 7 июня 2024 года № 673, которым определены условия, критерии и механизм предоставления финансовой государственной поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии, путём удешевления стоимости кредитов.

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Порядком предусмотрено, что государственная поддержка предоставляется с целью удешевления стоимости кредитов, привлеченных для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок, установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт, вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме и установками хранения энергии емкостью от 1 кВт-ч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.

Оказание государственной поддержки физическим лицам осуществляется Фондом развития предпринимательства.

Максимальная сумма кредита, предоставляемого физлицу, не превышает 480 тыс. гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.

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Максимальный срок кредитования, на который может оказаться государственная поддержка физическим лицам, не превышает пяти лет.

Согласно документу, для получения государственной поддержки физическое лицо должно быть гражданином Украины или гражданином другого государства или лицом без гражданства, проживающим на территории Украины на законных основаниях, и налоговым резидентом Украины.

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