Евросоюз предоставляет Украине 1000 генераторов и солнечные панели — Finance.ua
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Евросоюз предоставляет Украине 1000 генераторов и солнечные панели

Энергетика
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Евросоюз предоставляет Украине 1000 генераторов и солнечные панели
Евросоюз предоставляет Украине 1000 генераторов и солнечные панели
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины.
Об этом она говорила на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает «Европейская правда».
Фон дер Ляйен отметила, что «вместе мы мобилизуем финансовую силу, чтобы помочь Украине выстоять и восстановиться».
«Это, конечно, включает также постоянную материальную поддержку с учетом систематических атак россии на украинскую энергосистему. Сейчас мы собрали около 500 миллионов евро на срочные ремонтные работы», — сказала глава Еврокомиссии.
«Кроме того, мы предоставляем еще 1000 генераторов для срочного производства электроэнергии. И тысячи солнечных панелей вот-вот прибудут в Украину», — добавила она.
Цель ЕС, по словам главы Еврокомиссии, — помочь децентрализовать энергосистему Украины и таким образом повысить ее устойчивость.
В Берлине фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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