Правительство расширило программы энергоподдержки для ОСМД

Правительство расширило программы поддержки для объединений совладельцев многоквартирных домов. Теперь ОСМД и ЖСК могут одновременно воспользоваться грантом и льготным кредитом для приобретения одного и того же энергооборудования.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Речь идет о сочетании двух инструментов — часть стоимости покрывает грант, остальное можно профинансировать кредитом.
Что покрывает грант
По решению правительства, подготовленному Минразвития и Минэкономики, расширены возможности грантовой поддержки и упрощены условия участия.
Грантовый компонент через Фонд энергоэффективности предусматривает компенсацию:
- до 70% стоимости солнечных электростанций, систем хранения энергии и тепловых насосов;
- до 50% стоимости генераторов.
Это позволяет существенно снизить первоначальные затраты на модернизацию дома.
Подать заявку на грант можно здесь.
Как работает кредитная часть
Ту часть стоимости оборудования, которая не покрывается грантом, ОСМД могут профинансировать за счет льготного кредита.
- Кредит можно оформить под 0% в 43 банках-партнерах программы «5−7-9%».
- Максимальная сумма — до 3 млн грн сроком до 3 лет.
Узнать детали о кредитах и подать заявку можно по ссылке.
Таким образом, грант и кредит дополняют друг друга и позволяют полностью закрыть финансирование.
Новые правила дают ОСМД больше гибкости и упрощают доступ к программам поддержки. Сочетание грантовых средств и льготного кредитования должно помочь многоквартирным домам быстрее устанавливать солнечные станции, накопители энергии или генераторы и повышать собственную энергоустойчивость.
Ранее мы сообщали, что в Украине объединили все зимние программы поддержки на одной платформе.
