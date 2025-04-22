Правительство расширило программу «5−7−9%» — Finance.ua
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Правительство расширило программу «5−7−9%»

Кредит&Депозит
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Правительство расширило программу «5−7−9%»
Правительство расширило программу «5−7−9%»
Кабинет Министров принял решение, которое расширит возможности аграриев в строительстве овощехранилищ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Отныне агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в ​​виде компенсации процентной ставки по кредитам — до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей», — рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
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По его словам, из-за войны и уничтожения инфраструктуры в Украине дефицит хранилищ увеличился до 60%, а потребность в постройке хранилищ составляет 340 тыс. тонн.
«Это усиление продовольственной безопасности страны, что позволит снизить ценовые колебания на овощи и фрукты в межсезонье», — подчеркнул министр.
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Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что с момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» подписано 109 567 кредитных договоров на 381,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 75 505 договоров на 173,5 млрд гривен.
С начала года 811 хозяйств, участвующих в государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9», профинансировано на 3,7 млрд гривен. В том числе, 730 хозяйств (90%), зарегистрировано в Государственном аграрном реестре (ГАР) с объемом привлеченных кредитов около 3,4 млрд гривен (91,8%).
По материалам:
Finance.ua
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