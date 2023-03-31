Кабмин расширит программу «5-7-9%» — Finance.ua
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Кабмин расширит программу «5-7-9%»

Казна и Политика
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Кабмин расширит программу «5-7-9%»
Кабмин расширит программу «5-7-9%»
В правительстве считают необходимым обеспечить украинскому бизнесу доступ к финансированию, поэтому государство будет увеличивать возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9», в частности расширит ее на перерабатывающие предприятия.
Такое мнение высказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.
«Чрезвычайно важный и острый вопрос для бизнеса сегодня — доступ к финансированию. У нас есть публичная финансовая помощь, но развитие страны может и будет происходить в основном за счет частного капитала. Мы хотим до конца года структурировать фонд частных инвестиций при поддержке BlackRock и JPMorgan, чтобы иметь возможность привлекать концессионный капитал. Это и доступ к дешевым финансам, и с другой — это проявление доверия иностранных инвесторов к Украине», — отметила Свириденко.
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Этот год должен стать годом раннего восстановления. В этом контексте важно обеспечить украинскому бизнесу доступ к финансированию. Государство будет увеличивать возможности программы 5-7-9, в частности расширять ее на перерабатывающие предприятия.
Когда Украина столкнулась с блокировкой морских портов, необходимо было сохранить экспортную выручку. Развитие перерабатывающей промышленности и восстановление разрушенных предприятий позволит стране экспортировать продукцию с добавленной стоимостью и наполнять бюджет валютной выручкой.
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Свириденко также акцентировала внимание на вопросе гуманитарного разминирования, на который направлены усилия правительства и Минэкономики в том числе. В приоритете на сегодняшний день — разминирование 470 тысяч гектаров сельхозземель, куда направляются силы как государственных, так и частных операторов.
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«К сожалению, россия и беларусь — это фактор опасности, который будет оставаться угрозой даже после нашей победы. Поэтому наша цель — превратить Украину в максимально безопасное пространство, где есть безопасные условия труда и проживания для людей. Все усилия правительства — тактические шаги, которые создают предпосылки для того, чтобы Украина росла и восстанавливалась в послевоенное время», — подчеркнула министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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