Правительство отменило кредиты под 0% по программе «5-7-9%» — Finance.ua

Правительство отменило кредиты под 0% по программе «5-7-9%» Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Правительство отменило кредиты под 0% по программе «5-7-9%»

В целях сокращения государственных расходов правительство оптимизировало государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%».

Принятое правительством постановление предусматривает отмену компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения по лизингу на уровне 0% годовых, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по ссудам и кредитному портфелю», — говорят в Минфине.

В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» предусмотрено:

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых;

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям.

В рамках Государственной программы «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%»:

установление компенсационного вознаграждения для средних и крупных предприятий 11% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 9% годовых;

установление компенсационного вознаграждения для микро и малых предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых.

Кроме того, постановлением также предусмотрено:

отмену компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения по лизингу на уровне 0% годовых;

исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемий COVID-19, в том числе рефинансирования таких кредитов.

Принятыми изменениями также продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнесу, в частности сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.

«А именно: продлен срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить финансовую поддержку для посевной кампании, в том числе, с возможностью пролонгации выданных кредитов для осуществления посевных работ при условии погашения представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% полученного кредита и возможностью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по таким кредитам», — сказано в сообщении.

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