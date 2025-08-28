Правительство расширило перечень территорий для дистанционных обследований жилья — Finance.ua
Правительство расширило перечень территорий для дистанционных обследований жилья

Дистанционное обследование разрушенного жилья будет теперь действовать не только на территориях активных, но и на территориях возможных боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Сейчас в территории возможных боевых действий входят 175 общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Речь идет о территориях, расположенных рядом с зоной активных боевых действий, временно оккупированных, а также граничащих со страной-агрессором.
Список территорий, входящих в программу, по ссылке.
Как и раньше, комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях будут пользоваться инструментами дистанционного наблюдения:
  • спутниковыми снимками;
  • съемками с БпЛА;
  • фото и видео от владельцев жилья.
На основе этих материалов комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ — основание для получения компенсации: жилищного сертификата для приобретения нового жилья.
Напомним, в начале августа правительство запустило дополнительный механизм, позволяющий общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоквартирные дома и общежития. Процедура упрощенная: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов на временное проживание — до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.
Многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення», несмотря на то, что имеют право на нее. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения.
Finance.ua
