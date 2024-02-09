Правительство продлило на год пилотный проект по монетизации единовременного пособия «пакет малыша» — Finance.ua

Правительство продлило на год пилотный проект по монетизации единовременного пособия «пакет малыша» Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Правительство продлило на год пилотный проект по монетизации единовременного пособия «пакет малыша»

Кабмин продлил реализацию пилотного проекта по монетизации единовременного натурального пособия «пакет малыша» до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Кроме того, правительство определило Государственную службу по делам детей органом, ответственным за реализацию политики по предоставлению «пакета малыша».

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«Пакет малыша» — это единовременное натуральное пособие от государства семьям, в которых родился ребенок. Цель программы — поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.

Бэби-боксы были введены еще в 2018 г., когда был начат пилотный проект. С тех пор выдано около 700 тыс. «пакетов малыша». Возможен вариант и получение денежной компенсации вместо бэби-бокса, однако часть родителей выбирает именно «Пакет малыша».

Министерство социальной политики утвердило своим приказом от 2 января 2024 г. скорректированное содержание «Пакета малыша», который сейчас проходит процедуру государственной регистрации. Сейчас «пакет малыша» укомплектован более рационально: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и проч.

Право на «Пакет малыша» имеют также и усыновители, опекуны, приемные родителям, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, требующих дополнительной защиты, родивших ребенка.

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