«Пакет малыша» в медицинских учреждениях: в Минсоцполитики рассказали, сколько еще есть — Finance.ua

«Пакет малыша» в медицинских учреждениях: в Минсоцполитики рассказали, сколько еще есть Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В Министерстве социальной политики заявляют, что остатков «Пакетов малыша» в медицинских учреждениях хватит до конца июня 2023 года, а новый тендер запланирован на конец марта.

«Пакет малыша» — одна из востребованных новаций для семей, которые становятся родителями. Правительство уделяет много внимания — и выделяет значительный объем средств на его закупку. В частности, в бюджете на 2023 год заложено 1,43 млрд грн на закупку «Пакетов малыша», а также на предоставление денежной компенсации семье за неиспользованные «пакеты», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что медицинские учреждения по всей стране обеспечены запасами «Пакетов малыша» в среднем до конца июня.

В частности, по состоянию на 1 января на складах хранилось 21,7 тыс. штук, а с 1 января по 15 марта 2023 года было выдано 7 тыс. «пакетов».

Следовательно, остатки «Пакетов малыша» на складах в регионах по состоянию на сегодняшний день составляют еще 14,7 тыс., то есть с текущим уровнем использования объемом 3,5 тыс. в месяц их хватит еще более чем на четыре месяца.

«Начало тендера на закупку „Пакетов малыша“ запланировано на конец марта — с тем, чтобы уже до конца апреля подписать договор с будущим поставщиком, который победит в тендерной процедуре», — говорится в сообщении.

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