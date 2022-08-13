Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах — Finance.ua

Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах Сегодня 11:12 — Личные финансы

Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах

Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакет малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в частности одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. Родители могут отказаться от пакета и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года это 6603 грн.

Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение ПриватБанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту, пишут Факты ICTV

Где можно рассчитываться картой Пакет малыша

Рассчитаться картой Пакет малыша можно только в магазинах, подключившихся к проекту Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакет малыша.

В 2021 году постановлением Кабмина были внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта Монетизация единовременной натуральной помощи Пакет малыша.

Согласно постановлению, с 01 января 2022 магазины должны присоединиться к публичному договору о реализации пилотного проекта и заключить дополнительное соглашение с Нацсоцслужбой о присоединении.

То есть покупать вещи по карте малыша можно только в торговых магазинах, которые присоединились к этому проекту.

Интерактивную карту присоединившихся заведений торговли можно просмотреть здесь

Также на сайте Пакета малыша был размещен список магазинов, в которых можно приобрести необходимые вещи.

Полный список можно просмотреть по ссылке

В каких интернет-магазинах можно покупать товары и как рассчитываться

Полный список интернет-магазинов можно просмотреть здесь

Рассчитываться картой Пакет малыша можно так же, как и обычно:

выбираете товар;

оформляете заказ;

в способе оплаты выбираете — оплатить картой;

указываете данные карты, на которую зачислены выплаты за Пакет малыша;

рассчитываетесь.

Какие товары можно купить картой

Следует понимать, что просто рассчитаться картой в продуктовом магазине нельзя. Это должны быть вещи для малышей и их мам, в частности:

гигиенические средства и косметика — подгузники, мыло, шампуни, кремы, детское масло, влажные салфетки;

детское питание — смеси для искусственного вскармливания, пюре, каши для детей и т.п.;

одежда и обувь для ребенка;

детская посуда — бутылочки, соски, пустышки, поильник и т.п.;

особые вещи по уходу за новорожденным ребенком — термометры, маникюрные наборы, аспираторы и прочее;

коляски, автокресла, ходунки и т.п.;

игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Также с помощью карты Пакет малыша можно приобрести товары для молодых мам, например, лактационные прокладки или молокоотсосы.

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