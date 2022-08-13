Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах — Finance.ua

Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакет малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в частности одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. Родители могут отказаться от пакета и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года это 6603 грн.
Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение ПриватБанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту, пишут Факты ICTV.
Где можно рассчитываться картой Пакет малыша
Рассчитаться картой Пакет малыша можно только в магазинах, подключившихся к проекту Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакет малыша.
В 2021 году постановлением Кабмина были внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта Монетизация единовременной натуральной помощи Пакет малыша.
Согласно постановлению, с 01 января 2022 магазины должны присоединиться к публичному договору о реализации пилотного проекта и заключить дополнительное соглашение с Нацсоцслужбой о присоединении.
То есть покупать вещи по карте малыша можно только в торговых магазинах, которые присоединились к этому проекту.
Интерактивную карту присоединившихся заведений торговли можно просмотреть здесь.
Также на сайте Пакета малыша был размещен список магазинов, в которых можно приобрести необходимые вещи.
Полный список можно просмотреть по ссылке.
В каких интернет-магазинах можно покупать товары и как рассчитываться
Полный список интернет-магазинов можно просмотреть здесь.
Рассчитываться картой Пакет малыша можно так же, как и обычно:
- выбираете товар;
- оформляете заказ;
- в способе оплаты выбираете — оплатить картой;
- указываете данные карты, на которую зачислены выплаты за Пакет малыша;
- рассчитываетесь.
Какие товары можно купить картой
Следует понимать, что просто рассчитаться картой в продуктовом магазине нельзя. Это должны быть вещи для малышей и их мам, в частности:
- гигиенические средства и косметика — подгузники, мыло, шампуни, кремы, детское масло, влажные салфетки;
- детское питание — смеси для искусственного вскармливания, пюре, каши для детей и т.п.;
- одежда и обувь для ребенка;
- детская посуда — бутылочки, соски, пустышки, поильник и т.п.;
- особые вещи по уходу за новорожденным ребенком — термометры, маникюрные наборы, аспираторы и прочее;
- коляски, автокресла, ходунки и т.п.;
- игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.
Также с помощью карты Пакет малыша можно приобрести товары для молодых мам, например, лактационные прокладки или молокоотсосы.
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