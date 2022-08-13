Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах — Finance.ua
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Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах

Личные финансы
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Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах
Как рассчитаться картой Пакет малыша в интернет-магазинах
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакет малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в частности одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. Родители могут отказаться от пакета и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года это 6603 грн.
Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение ПриватБанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту, пишут Факты ICTV.

Где можно рассчитываться картой Пакет малыша

Рассчитаться картой Пакет малыша можно только в магазинах, подключившихся к проекту Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакет малыша.
В 2021 году постановлением Кабмина были внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта Монетизация единовременной натуральной помощи Пакет малыша.
Согласно постановлению, с 01 января 2022 магазины должны присоединиться к публичному договору о реализации пилотного проекта и заключить дополнительное соглашение с Нацсоцслужбой о присоединении.
То есть покупать вещи по карте малыша можно только в торговых магазинах, которые присоединились к этому проекту.
Интерактивную карту присоединившихся заведений торговли можно просмотреть здесь.
Также на сайте Пакета малыша был размещен список магазинов, в которых можно приобрести необходимые вещи.
Полный список можно просмотреть по ссылке.

В каких интернет-магазинах можно покупать товары и как рассчитываться

Полный список интернет-магазинов можно просмотреть здесь.
Рассчитываться картой Пакет малыша можно так же, как и обычно:
  • выбираете товар;
  • оформляете заказ;
  • в способе оплаты выбираете — оплатить картой;
  • указываете данные карты, на которую зачислены выплаты за Пакет малыша;
  • рассчитываетесь.

Какие товары можно купить картой

Следует понимать, что просто рассчитаться картой в продуктовом магазине нельзя. Это должны быть вещи для малышей и их мам, в частности:
  • гигиенические средства и косметика — подгузники, мыло, шампуни, кремы, детское масло, влажные салфетки;
  • детское питание — смеси для искусственного вскармливания, пюре, каши для детей и т.п.;
  • одежда и обувь для ребенка;
  • детская посуда — бутылочки, соски, пустышки, поильник и т.п.;
  • особые вещи по уходу за новорожденным ребенком — термометры, маникюрные наборы, аспираторы и прочее;
  • коляски, автокресла, ходунки и т.п.;
  • игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.
Также с помощью карты Пакет малыша можно приобрести товары для молодых мам, например, лактационные прокладки или молокоотсосы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Факти
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