Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения — Finance.ua
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Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения

Фондовый рынок
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Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения
Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения
Правительство Украины с начала полномасштабной войны до 31 июля 2024 года привлекло более 1 107 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В целом с начала полномасштабной войны правительство Украины привлекло 758 022,3 млн грн, 7 073,9 млн долл. США и 2 383,9 млн евро на первичных аукционах. На погашение долговых обязательств за этот период было израсходовано 543 307,6 млн грн., 7 262,3 млн долл. США и 2 091,8 млн евро.
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По данным Депозитария НБУ, в период с января по июль 2024 года было размещено ОВГЗ на сумму 289 млрд грн в эквиваленте, которая включает 203 846,6 млн грн, 1 456,6 млн долл. США и 670,8 млн евро.
Отмечается, что за этот период правительство выплатило 113 935,8 млн грн, 1 126,6 млн долл. США и 841,2 млн евро за погашение внутренних долговых обязательств. При этом объем заимствований Министерства финансов на внутреннем рынке превысил выплаты по ОВГЗ на 96 087,2 млн грн в эквиваленте, включая 27 804,1 млн грн в июле.
Активизация внутреннего долгового рынка стала возможной благодаря сотрудничеству правительства и Национального банка. В частности, НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ и расширил список этих облигаций. Также была предоставлена ​​возможность нерезидентам переводить средства за границу, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ.
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В июле 2024 года максимальная доходность ОВГЗ составила 16,80% годовых в гривне и 4,66% в долларах США, в то время как ОВГЗ в евро не размещались.
В НБУ добавляют, что активный внутренний долговой рынок является ключевым элементом для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, уменьшения рисков для валютного рынка и обеспечения ценовой стабильности.
Следует отметить, что каждый гражданин может поддержать финансовую устойчивость страны, приобретя военные облигации. По состоянию на 1 августа 2024 года портфель военных облигаций, принадлежащих гражданам и бизнесу Украины, вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 131,4 млрд грн в эквиваленте.
По материалам:
Діло
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