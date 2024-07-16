Банки вложили в ОВГЗ четверть своих активов, — НБУ Сегодня 16:39

Банки вложили в ОВГЗ четверть своих активов, — НБУ

В Национальном банке Украины считают, что на данный момент не требуется стимулировать банки к увеличению инвестиций в облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

В частности, там напомнили, что в январе 2023 года уже вводили возможность покрытия банками обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Однако, начиная с середины февраля текущего года, Министерство финансов вообще не размещало этот вид ОВГЗ.

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«Пока же в таком стимулировании нет нужды, спрос на ОВГЗ остается устойчивым благодаря привлекательным рыночным ставкам», — подчеркивают в Нацбанке.

По подсчетам регулятора, по состоянию на 15 июля в собственности банков находилось 43% всех находящихся в обращении выпущенных правительством ОВГЗ.

«Справедливая стоимость ОВГЗ в портфелях банков, без учета сформированных резервов, составляет около 786 млрд грн (763 млрд грн уменьшены на сформированные резервы) и соответственно составляет около четверти чистых активов банковской системы», — отмечают в НБУ.

В то же время, Нацбанк не видит рисков в том, что банки концентрируют столь значительные объемы своих активов в одном инструменте и считают, что это не грозит стабильности системы.

«Это зависит от бизнес модели и профиля риска каждого конкретного банка. Можно сказать лишь, что сейчас у системы есть возможности для довольно безопасного наращивания объема инвестиций в ОВГЗ», — добавляют в регуляторе.

По оценкам НБУ, в текущем году банки вложат в ОВГЗ правительства 570 млрд грн (в гривневом эквиваленте), что соответствует объемам вложений в 2023 году (566 млрд грн). В настоящее время правительство уже привлекло от банков 273 млрд грн.

Отметим, что сейчас Украина испытывает дефицит средств для финансирования военных действий. Ориентировочная сумма, которой не хватает до конца текущего года, составляет около 500 млрд грн.

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Учитывая столь существенный недостаток источников доходов бюджета, правительство готовится вносить изменения в Налоговый кодекс и повышать ставки основных налогов. По данным собеседников ЭП в правительстве и парламенте, обнародовать соответствующие изменения Министерство финансов сможет после обсуждений с Международным валютным фондом. Миссия последнего начала свою работу 16 июля.

Важно, что изменения в бюджет и Налоговый кодекс должны заработать с сентября. В противном случае это будет представлять угрозу для стабильности финансирования военных расходов.

Кроме повышения налогов, правительство планирует покрыть дополнительную потребность в 500 млрд грн с помощью внутренних заимствований. Это потребует привлечения дополнительного ресурса банков, которые остаются крупнейшими инвесторами в ОВГЗ (после НБУ).

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Фінансовий клуб По материалам:

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