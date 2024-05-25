Какую сумму инвестировали украинцы с начала большой войны в ОВГЗ — Finance.ua

Какую сумму инвестировали украинцы с начала большой войны в ОВГЗ Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Какую сумму инвестировали украинцы с начала большой войны в ОВГЗ

Украинские граждане, бизнес, включая банки, приобрели облигаций внутреннего государственного займа на рыночных условиях на сумму свыше 1 трлн грн от начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Эти средства сыграли существенную роль в поддержке финансовой стабильности страны в условиях войны.

«Благодаря привлеченным средствам от ОВГЗ мы смогли профинансировать более 200 дней нашей обороны и защиты, что составляет 15% ВВП Украины в 2023 году. Инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В настоящее время в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,6 трлн гривен, из которых доля коммерческих банков составляет 42,2%, Нацбанка — 41,5%, юридических лиц — 10%, физических лиц — 3,8%, нерезидентов — 2,4%, территориальных общин — 0,1%.

Увеличение заинтересованности в покупке ОВГЗ

В то же время граждане и представители бизнеса значительно увеличили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ.

Объем вложений физических лиц с 2016 года вырос примерно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 года — более чем в 2,4 раза.

Юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ в 7 раз с 2016 и в 2 раза с начала полномасштабного вторжения.

За период с января 2022 по март 2024 года выплачен купонный доход украинским физическим и юридическим лицам (без банков) на сумму 31,5 млрд грн, а иностранным — 19 млрд грн, что в сумме составляет 50,5 млрд грн.

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