Правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения в проекте госбюджета-2025 — Finance.ua
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Правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения в проекте госбюджета-2025

Казна и Политика
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Правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения в проекте госбюджета-2025
Правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения в проекте госбюджета-2025
Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрел более 55 млрд грн на производство вооружения и военной техники.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Накануне документ был одобрен ко второму чтению.
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В документе предусмотрено 54,55 млрд грн на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Из них 7,6 млрд грн — в общем фонде, остальное — спецфонд.
На 2024 год, для сравнения, было выделено чуть более 51 млрд грн.
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В документе предусмотрено выделение 500 млн грн на реализацию Программы финансовой поддержки предпринимательства оборонного комплекса. Эта программа была создана в этом году, и позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет.
На 2024 год на эту программу было выделено 263,4 млн грн.
Напомним, 8 ноября Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению в Верховной Раде. Ко второму чтению члены правительства увеличили расходы в проекте бюджета на 50 миллиардов грн.
По материалам:
Forbes.ua
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