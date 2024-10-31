Верховная Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении — Finance.ua

Верховная Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении
Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год.
Как сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram, бюджет в первом чтении поддержали 247 депутатов.
«Приняли в целом бюджетные выводы. Никакой правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили», — отметил он.
Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября года.
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