Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік

Казна та Політика
30
Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік
Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання у Верховній Раді.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», — написав Шмигаль.

Як розподілять кошти

За його словами, на потреби оборони планується виділити 2,2 трлн грн. Ці кошти українських платників податків будуть спрямовані на закупівлю нової зброї, дронів та військової техніки.
До другого читання урядовці збільшили видатки в проєкті бюджету на 50 мільярдів грн:
  • Освіта: додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти.
  • Медицина: пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн.
  • Підтримка ветеранів: додаткові 5 млрд грн пропонують спрямувати на підтримку ветеранів.
Також у 2025 році Дорожній фонд фінансуватися не буде, проте на ремонт доріг, що є важливими для оборони та економіки, виділяють 12,6 млрд грн.
Крім цього, уряд передбачив повне фінансування програми «єВідновлення».
Нагадаємо, раніше голова Комітету з організації державної влади та очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомляла, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.