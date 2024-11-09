Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік — Finance.ua

Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік Сьогодні 12:28 — Казна та Політика

Кабмін схвалив оновлений проєкт держбюджету на 2025 рік

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», — написав Шмигаль.

Як розподілять кошти

За його словами, на потреби оборони планується виділити 2,2 трлн грн. Ці кошти українських платників податків будуть спрямовані на закупівлю нової зброї, дронів та військової техніки.

До другого читання урядовці збільшили видатки в проєкті бюджету на 50 мільярдів грн:

Освіта: додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти.

додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти. Медицина: пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн.

пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн. Підтримка ветеранів: додаткові 5 млрд грн пропонують спрямувати на підтримку ветеранів.

Також у 2025 році Дорожній фонд фінансуватися не буде, проте на ремонт доріг, що є важливими для оборони та економіки, виділяють 12,6 млрд грн.

Крім цього, уряд передбачив повне фінансування програми «єВідновлення».

Нагадаємо, раніше голова Комітету з організації державної влади та очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомляла , що у проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».

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