Правительство предлагает ввести в Украине европейскую модель железнодорожных перевозок — Finance.ua

Правительство предлагает ввести в Украине европейскую модель железнодорожных перевозок 18.10.2024, 19:30 — Казна и Политика

Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести в Украине новую модель рынка железнодорожных перевозок в соответствии с европейскими стандартами.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект о системе и особенностях функционирования этого рынка был одобрен на заседании Кабмина 18 октября.

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Документ направлен на имплементацию актов законодательства Европейского союза в сфере железнодорожного транспорта, в частности определенных соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Так, им определяются основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу, регулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава. Также предлагается закрепить принцип равноправного доступа всех заинтересованных лиц к услугам инфраструктуры.

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Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС, что призвано повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Проектом закона предлагается установить правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации; ввести европейский подход к обеспечению техобслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.

Кроме этого, предполагается введение функционирования учебных центров, которые ведут подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

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