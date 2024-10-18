Правительство предлагает ввести в Украине европейскую модель железнодорожных перевозок — Finance.ua
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Правительство предлагает ввести в Украине европейскую модель железнодорожных перевозок

Казна и Политика
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Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести в Украине новую модель рынка железнодорожных перевозок в соответствии с европейскими стандартами.
Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект о системе и особенностях функционирования этого рынка был одобрен на заседании Кабмина 18 октября.
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Документ направлен на имплементацию актов законодательства Европейского союза в сфере железнодорожного транспорта, в частности определенных соглашением об ассоциации Украины с ЕС.
Так, им определяются основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу, регулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава. Также предлагается закрепить принцип равноправного доступа всех заинтересованных лиц к услугам инфраструктуры.
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Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС, что призвано повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.
Проектом закона предлагается установить правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации; ввести европейский подход к обеспечению техобслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.
Кроме этого, предполагается введение функционирования учебных центров, которые ведут подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.
По материалам:
Діло
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