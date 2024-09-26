Укрзализныця планирует увеличить объемы перевозок в ЕС через Венгрию — Finance.ua

Укрзализныця планирует увеличить объемы перевозок в ЕС через Венгрию Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» будет работать над увеличением объемов перевозок в Евросоюз через Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Во время выставки InnoTrans 2024, проходившей в Берлине, дочерняя компания Укрзализныци UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt. подписали меморандум, который предусматривает увеличение объемов интермодальных и обычных железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и Венгрией.

«В ближайшие годы прогнозируется значительный рост объемов железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и ЕС, включая интермодальные и обычные железнодорожные перевозки. Организация этих грузопотоков через Венгрию является одним из приоритетных направлений», — говорится в сообщении.

Работа компаний включает в себя расчет тарифов, предоставление подвижного состава и организацию перевозок для увеличения товарооборота и предоставления клиентам полного спектра транспортно-экспедиционных услуг.

Запланировано, в частности, развивать перевозки между ЕС и Украиной через железнодорожные переходы Батево — Эперьеское и Захонь — Чоп.

Кроме того, предполагается оптимизировать использование активов в международных трансграничных перевозках для вагонов европейской и широкой колеи.

Економічна Правда По материалам:

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