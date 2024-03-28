Правительство Польши готовит изменения в помощи беженцам из Украины — Finance.ua

Правительство Польши готовит изменения в помощи беженцам из Украины
В Польше правительство готовит изменения в закон о помощи беженцам из Украины, действующий с начала войны. Планируется отменить систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Отмечается, что 29 марта будет представлен проект изменений в закон. Его основные положения были представлены на конференции по вопросам жилищной ситуации беженцев из Украины.
Ключевым изменением станет отмена нормы, предусматривающей финансирование питания и проживания украинцев в 40 злотых в день (400 гривен) в небольших частных центрах вместимостью до десяти человек.
Правительство будет оплачивать пребывание украинца только в тех местах, у которых есть договоренности с воеводой и, следовательно, находятся под контролем государства.
В настоящее время в центрах коллективного размещения проживает 39 937 человек, то есть 4,2%. беженцев в Польше.
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По словам заместителя министра внутренних дел, отвечающего за миграционную политику, Мацея Душчика, большинство из них не сможет справиться без поддержки.
«Мы рассматриваем вопрос о частичной оплате, потому что возникла проблема, что полагающаяся по специальному закону помощь гражданину Украины и гражданин Польши, не равноценна. Мы должны это сбалансировать. Дело в том, что государство помогает, например, украинской беженке с детьми, давая ей жилье и еду, но не гарантирует такую защиту польской матери», — отметил он.
Также со следующего года вводится разрешение на временное проживание для беженцев из Украины (оно предоставляется на три года). В настоящее время специальный закон автоматически распространяется на всех имеющих PESEL UKR — документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на срок до 30 дней. У гражданина Украины будет выбор, но, если он решит остаться временно, ему придется заполнить специальное заявление в коммуне, пройти процедуру проверки в органах внутренней безопасности, пограничной службы и полиции и сдать отпечатки пальцев.
Как правительство будет справляться с огромным количеством украинских детей, не посещающих школу, пока неизвестно.
Министр заявил, что решение польского правительства необходимо согласовывать с украинским государством (такие переговоры продолжаются). Специальный закон разрешает онлайн-обучение как в Украине, так и в польских школах.
«По системе PESEL UKR у нас 380 тысяч детей школьного возраста, а 210 тысяч человек получают помощь 800+. Дети. Сколько их действительно в Польше? Мы не знаем», — отметил Душчик.
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