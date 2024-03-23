Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше — Finance.ua

Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше Сегодня 14:01 — Мир

Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше, Фото: Getty images

В Польше планируется снизить налоги на прибыль для отдельных отраслей хозяйственной деятельности с 1 апреля. Это может стать отличным новшеством для многочисленных украинских женщин, создавших свой бизнес в этой стране.

Об этом сообщает uapl.info.

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Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше

Со следующего месяца Министерство финансов Польши планирует снизить налоговую ставку на НДС с 23% до 8% для ряда услуг.

Это касается, в частности, и сферы красоты, в которой работает много украинок. Сейчас 8% НДС уплачивается только за услуги парикмахеров.

С 1 апреля снизят налоги и для предпринимателей, предоставляющих услуги, не требующие специальных медицинских знаний:

уход за лицом и макияж;

маникюр и педикюр;

косметические процедуры для бровей и ресниц;



прокалывание ушей;



консультации по уходу за видом и макияжем;



уход за телом;



депиляция;



ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.



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Для каких отраслей не изменят налог

Налог НДС в размере 23% будет оставаться неизменным для услуг в следующих отраслях:

татуировка;

пирсинг;

солярий;

массаж;

пластическая хирургия.

Прогнозируется, что уменьшение налогов будет стимулировать легализацию бизнеса в области красоты. В частности, те, кто предоставляет услуги, смогут снизить их стоимость для своих клиентов.

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Какое количество украинцев открыло собственный бизнес в Польше

Более 10% новых предпринимателей, зарегистрировавшихся в Польше, являются украинцами.

В 2023 году ежемесячно регистрировалось до 3 тысяч новых физических лиц-предпринимателей из Украины, которые основали свои собственные бизнесы.

За два года, с 2022 по 2023 год, украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 физических лиц-предпринимателей.

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Примечательно то, что граждане Украины открывают свои компании там, где необходимы дополнительные работники. Это усиливает экономическую активность в Польше.

Напомним, в 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3000 — 4000 злотых (28 тыс. — 38 тыс. грн).

49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таких всего 21%.

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