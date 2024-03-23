Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше — Finance.ua

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Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше

Мир
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Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше
Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше, Фото: Getty images
В Польше планируется снизить налоги на прибыль для отдельных отраслей хозяйственной деятельности с 1 апреля. Это может стать отличным новшеством для многочисленных украинских женщин, создавших свой бизнес в этой стране.
Об этом сообщает uapl.info.
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Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше

Со следующего месяца Министерство финансов Польши планирует снизить налоговую ставку на НДС с 23% до 8% для ряда услуг.
Это касается, в частности, и сферы красоты, в которой работает много украинок. Сейчас 8% НДС уплачивается только за услуги парикмахеров.
С 1 апреля снизят налоги и для предпринимателей, предоставляющих услуги, не требующие специальных медицинских знаний:
  • уход за лицом и макияж;
  • маникюр и педикюр;
  • косметические процедуры для бровей и ресниц;
  • прокалывание ушей;
  • консультации по уходу за видом и макияжем;
  • уход за телом;
  • депиляция;
  • ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.
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Налог НДС в размере 23% будет оставаться неизменным для услуг в следующих отраслях:
  • татуировка;
  • пирсинг;
  • солярий;
  • массаж;
  • пластическая хирургия.
Прогнозируется, что уменьшение налогов будет стимулировать легализацию бизнеса в области красоты. В частности, те, кто предоставляет услуги, смогут снизить их стоимость для своих клиентов.
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Более 10% новых предпринимателей, зарегистрировавшихся в Польше, являются украинцами.
В 2023 году ежемесячно регистрировалось до 3 тысяч новых физических лиц-предпринимателей из Украины, которые основали свои собственные бизнесы.
За два года, с 2022 по 2023 год, украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 физических лиц-предпринимателей.
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Примечательно то, что граждане Украины открывают свои компании там, где необходимы дополнительные работники. Это усиливает экономическую активность в Польше.
Напомним, в 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3000 — 4000 злотых (28 тыс. — 38 тыс. грн).
49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таких всего 21%.

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По материалам:
visitukraine.today
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