Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше — Finance.ua

Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше
В Польше планируется снизить налоги на прибыль для отдельных отраслей хозяйственной деятельности с 1 апреля. Это может стать отличным новшеством для многочисленных украинских женщин, создавших свой бизнес в этой стране.
Об этом сообщает uapl.info.
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Каких предпринимателей коснется снижение налогов в Польше
Со следующего месяца Министерство финансов Польши планирует снизить налоговую ставку на НДС с 23% до 8% для ряда услуг.
Это касается, в частности, и сферы красоты, в которой работает много украинок. Сейчас 8% НДС уплачивается только за услуги парикмахеров.
С 1 апреля снизят налоги и для предпринимателей, предоставляющих услуги, не требующие специальных медицинских знаний:
- уход за лицом и макияж;
- маникюр и педикюр;
- косметические процедуры для бровей и ресниц;
- прокалывание ушей;
- консультации по уходу за видом и макияжем;
- уход за телом;
- депиляция;
- ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.
Для каких отраслей не изменят налог
Налог НДС в размере 23% будет оставаться неизменным для услуг в следующих отраслях:
- татуировка;
- пирсинг;
- солярий;
- массаж;
- пластическая хирургия.
Прогнозируется, что уменьшение налогов будет стимулировать легализацию бизнеса в области красоты. В частности, те, кто предоставляет услуги, смогут снизить их стоимость для своих клиентов.
Какое количество украинцев открыло собственный бизнес в Польше
Более 10% новых предпринимателей, зарегистрировавшихся в Польше, являются украинцами.
В 2023 году ежемесячно регистрировалось до 3 тысяч новых физических лиц-предпринимателей из Украины, которые основали свои собственные бизнесы.
За два года, с 2022 по 2023 год, украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 физических лиц-предпринимателей.
Примечательно то, что граждане Украины открывают свои компании там, где необходимы дополнительные работники. Это усиливает экономическую активность в Польше.
Напомним, в 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3000 — 4000 злотых (28 тыс. — 38 тыс. грн).
49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таких всего 21%.
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