Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу — Finance.ua

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Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу

Личные финансы
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Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу
Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу
Министерство труда и социальной политики Польши хочет передать медицинское страхование от служб занятости в ZUS.
«Благодаря новому закону о профессиональной деятельности мы хотим, чтобы службы занятости были более дружелюбными и помогали в трудоустройстве», — отметил заместитель министра семьи и социальной политики Станислав Швед.
Проект Закона о профессиональной деятельности должен заменить Закон от апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда.
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По данным Министерства труда и социальной политики, в 2021 году 38,7% безработных регистрировались в службах труда только для того, чтобы иметь право на медицинское страхование. Согласно предложенным изменениям, заявление на медицинское страхование будет подаваться в ZUS только в электронном виде.
Замминистра подчеркнул, что безработный будет иметь постоянный доступ к онлайн-консультациям со специалистом службы занятости. Поддержка может быть продолжена также после работы или открытия бизнеса.
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Важным решением, содержащим проект, является запрет снятия с учета за отказ от предложенной должности. После этих изменений предложение работы должно соответствовать ожиданиям соискателя.
Законопроект также предусматривает увеличение пособия по безработице для людей со стажем работы до 5 лет.
Швед отметил, что приоритетность в поиске работы службами занятости будет предоставляться родителям, воспитывающим детей.
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Новинкой станет то, что безработный сможет выбирать любой центр занятости вне зависимости от прописки.
Кроме того проект предусматривает сокращение времени поиска работы путем внедрения центральной базы резюме. Вакансии можно искать с помощью программы ePraca.
Заместитель министра труда и соцполитики объявил, что нововведения должны вступить в силу 1 января 2024 года.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
uamedia
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