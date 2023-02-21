Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу — Finance.ua

Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу Сегодня 08:32 — Личные финансы

Правительство Польши готовит изменения для тех, кто ищет работу

Министерство труда и социальной политики Польши хочет передать медицинское страхование от служб занятости в ZUS.

«Благодаря новому закону о профессиональной деятельности мы хотим, чтобы службы занятости были более дружелюбными и помогали в трудоустройстве», — отметил заместитель министра семьи и социальной политики Станислав Швед.

Проект Закона о профессиональной деятельности должен заменить Закон от апреля 2004 г. о содействии занятости и институтах рынка труда.

Читайте также Молодежь в Польше может не платить налог на доходы

По данным Министерства труда и социальной политики, в 2021 году 38,7% безработных регистрировались в службах труда только для того, чтобы иметь право на медицинское страхование. Согласно предложенным изменениям, заявление на медицинское страхование будет подаваться в ZUS только в электронном виде.

Замминистра подчеркнул, что безработный будет иметь постоянный доступ к онлайн-консультациям со специалистом службы занятости. Поддержка может быть продолжена также после работы или открытия бизнеса.

Читайте также Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше

Важным решением, содержащим проект, является запрет снятия с учета за отказ от предложенной должности. После этих изменений предложение работы должно соответствовать ожиданиям соискателя.

Законопроект также предусматривает увеличение пособия по безработице для людей со стажем работы до 5 лет.

Швед отметил, что приоритетность в поиске работы службами занятости будет предоставляться родителям, воспитывающим детей.

Новинкой станет то, что безработный сможет выбирать любой центр занятости вне зависимости от прописки.

Кроме того проект предусматривает сокращение времени поиска работы путем внедрения центральной базы резюме. Вакансии можно искать с помощью программы ePraca.

Заместитель министра труда и соцполитики объявил, что нововведения должны вступить в силу 1 января 2024 года.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.