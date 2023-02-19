Молодежь в Польше может не платить налог на доходы — Finance.ua

Молодежь в Польше может не платить налог на доходы Сегодня 06:39

С 15 февраля по 2 мая 2023 года в Польше подают налоговые декларации PIT. Молодежь до 26 лет имеет право на налоговую льготу, однако существуют условия, при которых она не действует.

UAinKrakow.pl рассказывает, что такое нулевой PIT и кто и когда может из него воспользоваться.

Что такое нулевой PIT для молодежи

Нулевой PIT для молодежи — это налоговая льгота, которая предусматривает отмену налога на доходы для работающих лиц в возрасте до 26 лет при условии, что они не превысили годовой лимит годового дохода в 85 528 злотых.

Благодаря льготе, молодежь в Польше больше мотивирована одновременно учиться и работать.

Кто имеет право на льготу

Нулевой PIT для молодежи освобождает от налогообложения следующие виды договоров:

договор о работе (umowa o pracę);

надомная робота (praca nakładcza);

кооперативные трудовые отношения (spółdzielczy stosunek pracy);

договор доверенности (umowa zlecenia);

практика (praktyka absolwencka).

Льгота действует независимо от количества подписанных работником договоров о работе.

Как учитывают льготу по достижении 26-летия за 2022 год

Лицо, которому в 2022 году исполнилось 26 лет, обязано уплатить налоги в 2023 году. В этом случае облагаются доходы только за период после достижения 26 лет. Доход, полученный до даты рождения включительно, освобождается от налога на прибыль.

Когда теряется право на нулевой PIT

Подавать нулевой PIT не могут лица, которые:

ведут хозяйственную деятельность (самозанятые) по договору между двумя субъектами хозяйствования (В2В);

работают по контракту (umowa o dzieło);

получают: 1) роялти от авторских прав; 2) выплаты за студенческие стажи и практики; 3) выплаты социальных пособий; 4) компенсации за расторжение трудового договора;

превысили лимит не облагаемого налогом дохода по льготе для молодежи (не более 85 528 злотых в год);

не являются налоговыми резидентами Польши и работают по договору доверенности.

Как вписать льготу в декларацию PIT

Молодежь младше 26 лет может не заполнять налоговую декларацию, если доход не превышает лимит.

Но если они получили доходы, не подпадающие под льготу, то в ежегодной налоговой декларации PIT-36 или PIT-37 в пунктах о налоговой льготе следует указать «Доходы, освобожденные от налогообложения» (Przychody objęte ulgą od podatku).

Когда человек знает, что превысит годовой лимит, он имеет право обратиться к работодателю за обычным взиманием налога без учета льгот для молодежи.

Важно. Нулевой PIT не освобождает от уплаты взносов в Заведение социального страхования (ZUS) или Национальный фонд здравоохранения (NFZ).

uamedia По материалам:

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