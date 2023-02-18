Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше — Finance.ua

Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше Сегодня 14:15 — Личные финансы

Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше

В Польше украинцам предлагают не только тяжелый физический труд, есть спрос и на экзотические вакансии.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Центр опубликовал топ-10 экзотических вакансий, которые предлагают в Польше:

определитель пола цыплят на птицефабрике;

очередь-мен в государственных учреждениях;

тестировщик игристого вина на завод по производству вин;

сборщик червей в рыбацкий магазин;

тестировщик компьютерных приложений;

распрямитель подушек в мебельный салон;

ремонтник погрызенных вещей в приют для щенков;

бихевиорист в зоопарк;

живой манекен в магазине одежды;

тестировщик корма для животных на заводе.

«Рынок труда стремительно меняется, а стереотип, что украинцам в Польше предлагают исключительно тяжелый физический труд, порой все еще есть. Эта подборка экзотических вакансий, с которыми к нам обращались работодатели, демонстрирует, что в Польше можно найти работу по любому призванию», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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Эксперт добавляет, что несомненно спрос на традиционные специальности намного выше, но для того, чтобы найти вакансию для души, нужно одно — не прекращать поиски.

Зарплаты

В агентстве говорят, что обычно рабочие на предприятиях зарабатывают 15-17 злотых в час, что в эквиваленте примерно 130-150 гривен. Эта ставка повышается с должностью, если рабочий показывает хорошие результаты.

Руководителем можно стать уже через три месяца после начала работы.

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Рабочие сами выбирают, сколько они хотят работать — 8, 10 или даже 12 часов.

В среднем рабочие зарабатывают $1000 — $1100 в месяц.

В каких сферах чаще всего работают украинцы

Сейчас больше всего украинцев работают в секторе пищевой промышленности. На производство пищи приходится 40% трудоустроенных. Это работа, например, в ресторанах или на фабриках. Приблизительно такая доля приходится на товарное производство. Остальные 20% почти равномерно распределены от фармацевтики до пчеловодства.

Интересно, что в последний год вдвое увеличился спрос на работников в сфере производства яхт.

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