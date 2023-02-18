Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше — Finance.ua
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Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше

Личные финансы
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Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше
Тестировщик игристого и живой манекен: какие экзотические вакансии предлагают украинцам в Польше
В Польше украинцам предлагают не только тяжелый физический труд, есть спрос и на экзотические вакансии.
Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
Центр опубликовал топ-10 экзотических вакансий, которые предлагают в Польше:
  • определитель пола цыплят на птицефабрике;
  • очередь-мен в государственных учреждениях;
  • тестировщик игристого вина на завод по производству вин;
  • сборщик червей в рыбацкий магазин;
  • тестировщик компьютерных приложений;
  • распрямитель подушек в мебельный салон;
  • ремонтник погрызенных вещей в приют для щенков;
  • бихевиорист в зоопарк;
  • живой манекен в магазине одежды;
  • тестировщик корма для животных на заводе.
«Рынок труда стремительно меняется, а стереотип, что украинцам в Польше предлагают исключительно тяжелый физический труд, порой все еще есть. Эта подборка экзотических вакансий, с которыми к нам обращались работодатели, демонстрирует, что в Польше можно найти работу по любому призванию», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.
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Эксперт добавляет, что несомненно спрос на традиционные специальности намного выше, но для того, чтобы найти вакансию для души, нужно одно — не прекращать поиски.

Зарплаты

В агентстве говорят, что обычно рабочие на предприятиях зарабатывают 15-17 злотых в час, что в эквиваленте примерно 130-150 гривен. Эта ставка повышается с должностью, если рабочий показывает хорошие результаты.
Руководителем можно стать уже через три месяца после начала работы.
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Рабочие сами выбирают, сколько они хотят работать — 8, 10 или даже 12 часов.
В среднем рабочие зарабатывают $1000 — $1100 в месяц.

В каких сферах чаще всего работают украинцы

Сейчас больше всего украинцев работают в секторе пищевой промышленности. На производство пищи приходится 40% трудоустроенных. Это работа, например, в ресторанах или на фабриках. Приблизительно такая доля приходится на товарное производство. Остальные 20% почти равномерно распределены от фармацевтики до пчеловодства.
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Интересно, что в последний год вдвое увеличился спрос на работников в сфере производства яхт.
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По материалам:
Finance.ua
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