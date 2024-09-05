Правительство планирует создать малые объекты генерации, менее уязвимые для вражеского террора — Finance.ua

Правительство планирует создать малые объекты генерации, менее уязвимые для вражеского террора Сегодня 15:45 — Энергетика

Правительство планирует создать малые объекты генерации, менее уязвимые для вражеского террора

В Украине планируется создать сотни малых объектов генерации, которые будут менее уязвимы для российского террора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время круглого стола по состоянию энергетики и подготовке к отопительному сезону.

В ходе обсуждения присутствовали делегация США во главе с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером, а также министр энергетики Герман Галущенко, и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, руководители энергетических компаний и главы областных военных администраций.

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«Состояние энергетики — один из самых больших вызовов для Украины после безопасности и обороны. С первых дней войны россия атакует наши энергетические объекты. С конца марта мы потеряли более 9 ГВт установленной мощности. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы компенсировать эти потери и подготовиться к прохождению зимы», — отметил премьер-министр.

В телеграм-канале он написал, что особое внимание акцентировалось на трех ключевых направлениях, по которым правительство и местные власти сейчас работают: восстановление и ремонт всего, что подлежит восстановлению; аккумулирование помощи от международных партнеров; строительство системы децентрализованной генерации. Шмыгаль подчеркнул, что планируется создание сотни малых объектов генерации, которые будут менее уязвимы для российского террора.

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Премьер-министр отметил, что особое внимание было уделено потребностям Украины после вражеских обстрелов.

«Отдельно проговорили наши потребности. К сожалению, они значительны. После последних вражеских атак следует в разы увеличить интенсивность помощи. Благодарны США за объявление нового финансирования для энергетической помощи в $500 млн в дополнение к озвученным ранее $324 млн. Эти средства пойдут на энергетические нужды Украины», — написал он.

Премьер-министр также выразил благодарность администрации президента и Конгресса США «за беспрецедентную поддержку, которая стала жизненно важной для Украины в эти сложные времена».

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