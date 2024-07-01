Правительство планирует продать «Сенс банк» и «Укргазбанк» — Finance.ua

Правительство планирует продать «Сенс банк» и «Укргазбанк»
Украина готовится к продаже двух важных банков — «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Для этого планируется назначить международно-признанного финансового советника до сентября 2024 года.
Об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на меморандум Международного валютного фонда (МВФ).
«Мы также готовим к продаже два системных государственных банка — „Сенс Банк“ и „Укргазбанк“. Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 года по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями», — говорится в меморандуме.
Согласно сообщению, назначение советника будет происходить по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями.
Кроме того, Украина готовит к рассмотрению законопроект о приватизации государственных банков в консультациях с международными финансовыми организациями. Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента до конца сентября 2024 года.
В одной из глав меморандума указано, что Украина также обязуется не увеличивать государственную долю в банковском секторе. Все решения по этому вопросу будут согласовываться со стратегией уменьшения государственной собственности в банковском секторе.
«Наши решения будут согласовываться с общей стратегией по уменьшению государственной собственности в банковском секторе. Любое решение, которое может привести к увеличению государственной собственности в банковском секторе, будет приниматься после консультаций с персоналом МВФ и будет строго ограничено вопросами, связанными с сохранением финансовой стабильности и решениями по вопросам национальной безопасности в период действия военного положения», — говорится в меморандуме.
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