Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году — Finance.ua

Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году.

«В этом году мы планируем привлечь от партнеров 42 млрд долларов, в следующем году сумма аналогична», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу.

В частности, 18 млрд долларов ожидается от Европейского Союза, также ожидается 1,1−1,2 млрд долларов ежемесячной поддержки от США.

Кроме того, по его словам, есть еще программа МВФ, программы Норвегии и Японии.

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«У нас есть хорошие перспективы, но работа в этом направлении очень сложно реализуется. Наши партнеры заверили нас в поддержке столько, сколько это потребуется, в тех параметрах, которые потребуются Украине», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день переговоры относительно необходимого количества средств на следующий год продолжаются.

«У меня есть оптимизм, что нас поддержат, и мы будем иметь стабильную макрофинансовую бюджетную ситуацию», — подытожил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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