Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году

Казна и Политика
24
Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году
Правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь от международных партнеров 42 млрд долларов в 2024 году.
«В этом году мы планируем привлечь от партнеров 42 млрд долларов, в следующем году сумма аналогична», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу.
Читайте также
В частности, 18 млрд долларов ожидается от Европейского Союза, также ожидается 1,1−1,2 млрд долларов ежемесячной поддержки от США.
Кроме того, по его словам, есть еще программа МВФ, программы Норвегии и Японии.
Читайте также
«У нас есть хорошие перспективы, но работа в этом направлении очень сложно реализуется. Наши партнеры заверили нас в поддержке столько, сколько это потребуется, в тех параметрах, которые потребуются Украине», — добавил он.
Премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день переговоры относительно необходимого количества средств на следующий год продолжаются.
«У меня есть оптимизм, что нас поддержат, и мы будем иметь стабильную макрофинансовую бюджетную ситуацию», — подытожил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.