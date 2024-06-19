Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки — Finance.ua

Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки

Кабинет Министров поддержал изменения в лицензировании перевозчиков, главная цель изменений — быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 18 июня, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

«Ключевая цель изменений — быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам. Речь идет о деятельности автомобильных перевозчиков в области международных перевозок пассажиров и грузов, перевозок опасных грузов и опасных отходов и внутренних перевозок пассажиров», — говорится в сообщении.

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«За прошлый год Укртрансбезопасность выдала более 11,5 тысячи лицензий — все 100% лицензий выданы электронно. Поступления в государственный бюджет составили более 31 млн грн. Принятое постановление дает возможность усовершенствовать уже существующую процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками», — заявил заместитель министра Сергей Деркач.

По его словам, ключевое изменение — прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре.

Кроме того, вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточненные требования к образованию технического персонала, который обслуживает предприятия, механизмы остановки и восстановления лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса.

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«Со времени вступления в силу изменений в постановление прекращается упрощенная процедура выдачи лицензий на перевозку, так называемые „военные лицензии“. Заметим, что выданные ранее лицензии остаются в силе. Вместе с тем, перевозчики, получившие лицензии по упрощенной процедуре, должны будут в течение полугода обновить данные в своих лицензионных делах в соответствии с требованиями. Кроме того, изменения дают возможность обеспечить интеграцию Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности с реестрами Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда», — пояснили в министерстве.

Также уменьшается срок рассмотрения заявлений получения лицензий с 5 до 3 рабочих дней.

Норма обязательного прохождения водителями профессионального обучения и наличия сертификата профессиональной компетентности вступит в силу через 1 год после принятия изменений в постановление.

«Таким образом, будет возможность обеспечить прохождение соответствующего обучения и получения указанных сертификатов. Необходимость профессионального обучения определена европейскими стандартами, в частности профильной Директивой ЕС», — резюмировали в министерстве.

Економічна Правда По материалам:

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