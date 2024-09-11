Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий — Finance.ua

Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий
Правительство утвердило порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
«Утвержден порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях. Порядок определяет процедуру предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий лицам, которык в период военного положения принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, принимали участие в выполнении боевых (служебных, специальных) заданий в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях», — написал Мельничук.
Он сообщил, что статус участника боевых действий будет предоставляться в автоматическом режиме лицам, указанным в абзаце первом пункта 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (кроме военнослужащих (резервистов, военнообязанных) СБУ и лиц, входящих в состав разведывательных органов), принимавших участие в выполнении боевых (служебных, специальных) заданий в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях, независимо от продолжительности выполнения таких заданий.
«Определены перечень, условия и критерии сведений, вносимых в Единый государственный реестр ветеранов войны, для обеспечения предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий», — уточнил Мельничук.
Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 23 апреля приняла в целом Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.
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