Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий

Казна и Политика
69
Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий
Правительство определило порядок автоматического предоставления статуса участника боевых действий
Правительство утвердило порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
Читайте также
«Утвержден порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях. Порядок определяет процедуру предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий лицам, которык в период военного положения принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, принимали участие в выполнении боевых (служебных, специальных) заданий в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях», — написал Мельничук.
Он сообщил, что статус участника боевых действий будет предоставляться в автоматическом режиме лицам, указанным в абзаце первом пункта 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (кроме военнослужащих (резервистов, военнообязанных) СБУ и лиц, входящих в состав разведывательных органов), принимавших участие в выполнении боевых (служебных, специальных) заданий в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях, независимо от продолжительности выполнения таких заданий.
Читайте также
«Определены перечень, условия и критерии сведений, вносимых в Единый государственный реестр ветеранов войны, для обеспечения предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий», — уточнил Мельничук.
Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 23 апреля приняла в целом Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.